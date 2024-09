Tartarughe ad Arma di Taggia, con l'apertura del nido ecco i dati ufficiali: 93 nascite su 104 uova presenti

Domenica 15 settembre si è concluso con successo il monitoraggio del nido di tartarughe marine presso lo stabilimento balneare Piccolo Lido di Arma di Taggia. Dopo oltre dieci giorni di osservazione continua, 93 tartarughe sono nate su 104 uova presenti, mentre 11 sembrano non essere state fecondate. L'evento è stato seguito in diretta grazie a una telecamera posizionata dall'associazione Quarto Quadrante, mentre le fototrappole di Wildlife in Valle Argentina hanno immortalato diverse fasi della schiusa.

Andrea Biondo di Wild Experience ha espresso gratitudine verso tutti coloro che hanno contribuito al successo dell'operazione: "Un ringraziamento particolare ai ragazzi, biologi e volontari dell'associazione Delfini del Ponente, che giorno e notte non si sono sottratti a dare spiegazioni e chiarimenti a chiunque chiedesse informazioni sul nido, con passione e competenza, arricchendo così la conoscenza personale di ognuno di noi".

Come ricordato nei giorni scorsi, la schiusa delle tartarughe è stato un vero e proprio evento che ha visto oltre 50mila persone collegate in diretta streaming sul canale di Quarto quadrante. Per circa quattro mesi, nella cittadina alle porte di Sanremo, si sono tenuti diversi eventi di sensibilizzazione e di avvicinamento, che hanno portato alla schiusa nella notte tra il 5 e il 6 settembre. Un vero e proprio fenomeno, che ha saputo tenere incollati davanti gli schermi e attirare centinaia di persone sulla spiaggia del Piccolo Lido, dove, a metà giugno, la tartaruga Caretta caretta aveva deposto le sue 104 uova.