Tartarughe ad Arma di Taggia, nessuna nascita nella notte: 26.592 utenti collegati in 6 giorni per la diretta streaming (Foto e video)

Un fenomeno su più fronti. La nascita delle tartarughine ad Arma di Taggia è stata un vero e proprio evento naturale e sociale. Da domenica 1 a venerdì 6 settembre, ben 26.592 utenti si sono collegati per seguire la diretta streaming di Quarto Quadrante. Numeri importanti, che testimoniano come l'evento, atteso da giugno, mese in cui la tartaruga Caretta caretta ha deposto le uova, abbia suscitato grande interesse nell'intera comunità taggiasca.

Come ormai noto, la schiusa delle uova si è verificata giovedì in tarda serata, con 40 esemplari che hanno lasciato il proprio nido per raggiungere il mare aperto. Nelle ultime ore non ci sono state nuove nascite, ma, come ricordato dagli esperti e dai biologi presenti, la possibilità che altre uova possano ancora schiudersi è concreta. Basti pensare a Laigueglia, dove, dopo la prima schiusa, si è continuato fino alla sera successiva, quando un'altra tartaruga ha preso il largo.

Mentre Arma di Taggia continua a godersi le immagini catturate nella notte tra giovedì e venerdì, i vari professionisti presenti sulle spiagge dello stabilimento balneare Piccolo Lido proseguono le attività di sorveglianza 24 ore su 24.