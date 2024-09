Arma di Taggia, sono nate le piccole caretta caretta: la schiusa delle uova in tarda serata (Foto e video)

Nella tarda serata di oggi, intorno alle 23, ad Arma di Taggia si è verificato un evento eccezionale: la schiusa delle uova di tartarughe Caretta Caretta. I volontari dell'associazione Delfini del Ponente, i rappresentanti del Comune di Taggia e i biologi dell'Acquario di Genova sono attualmente sul posto per monitorare e assicurarsi che le piccole tartarughe raggiungano il mare senza ostacoli.

"Questo è un sogno che si realizza", ha dichiarato commosso il sindaco di Taggia, Mario Conio. "Si tratta di un vero miracolo della natura: mai avrei immaginato di poter assistere a qualcosa di così bello sulle nostre spiagge. Un'esperienza che possiamo condividere con i nostri residenti e amici turisti. È davvero straordinario".

In queste settimane, i volontari, insieme ai biologi, hanno svolto un ruolo cruciale, osservando attentamente la schiusa e offrendo supporto per garantire che le tartarughe potessero raggiungere il mare in sicurezza. Questo lavoro continuerà anche nei prossimi giorni: "La schiusa potrebbe proseguire nelle prossime ore o addirittura nei prossimi giorni. Il presidio di biologi e volontari, dunque, proseguirà. Chiedo la cortesia di evitare di recarsi in spiaggia e di seguire questo miracolo della natura tramite webcam", ha concluso il sindaco.

La schiusa delle tartarughe è un evento particolarmente significativo per l'ecosistema della Riviera di Ponente, poiché evidenzia l'importanza della conservazione delle spiagge e dell'ambiente marino per la riproduzione di questa specie protetta.