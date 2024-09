Tartarughe ad Arma di Taggia: dopo la schiusa, possibili nuove nascite nelle prossime 72 ore (Foto e Video)

Meraviglioso, ma come non ti accorgi di quanto il mondo sia meraviglioso? Se qualcuno avesse perso le parole per quanto accaduto ieri sera, proviamo noi a suggerirvele, citando uno dei capolavori della canzone italiana e di Domenico Modugno. Ed è proprio di meraviglia che si parla. Tra commozione e incredulità, Arma di Taggia ha dato il benvenuto a 40 esemplari di tartaruga Caretta caretta. È successo in una notte di inizio settembre, che rimarrà impressa nella storia del comune taggiasco e della Riviera di Ponente. Il tutto si è svolto in un'atmosfera quasi mistica, con cittadini e turisti accorsi in massa sulla spiaggia del Piccolo Lido, con silenzio e devozione, per rendere omaggio alle piccole tartarughe e godersi un evento naturale capace di suscitare tante emozioni.

Evento che potrebbe ripetersi, specialmente nelle prossime 72 ore. A confermarlo è Laura Castellano dell'Acquario di Genova, una delle professioniste che negli ultimi giorni ha monitorato il nido delle tartarughe insieme ai volontari dei Delfini del Ponente e ai biologi marini. "Quest'anno in Liguria abbiamo avuto cinque nidi di tartaruga" - spiega - "Questo è il secondo nido a schiudersi dopo quello di Laigueglia. Ci aspettavamo che le piccole tartarughe uscissero proprio questa settimana. Nonostante il temporale, i volontari avevano preparato il corridoio per permettere loro di raggiungere comodamente il mare, e così è stato".

Castellano prosegue: "Nelle prossime 72 ore, quindi, potrebbero esserci nuove nascite: a Laigueglia, per esempio, è stato così. Quindi, il presidio proseguirà e sarà costante. Se entro 72 ore non ci saranno nuove nascite, si procederà alla raccolta dei dati con l'apertura del nido e la conta delle uova".

L'uscita delle tartarughe dalla sabbia dello stabilimento balneare Piccolo Lido è stato un vero spettacolo. Lo è stato per chi era presente sul posto, ma anche per chi ha seguito la diretta web di Quarto Quadrante. L'evento, avvenuto improvvisamente intorno alle 23, ha visto la nascita di circa 40 tartarughe. "Sono uscite tutte insieme", conclude Castellano, "Poiché ieri era una serata senza luna, erano piuttosto disorientate. Questa mattina abbiamo monitorato tutta la costa e la spiaggia e non abbiamo trovato nessuna tartarughina, il che ci fa pensare che siano tutte in mare aperto". Il sapore della vita, Meraviglioso.