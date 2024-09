Arma di Taggia: seconda notte senza nascite nel nido di tartarughe, ma i biologi predicano calma "Aspettiamo la fine delle 72 ore"

Dopo una settimana intensa con la nascita di oltre 80 tartarughe, il nido di Arma di Taggia ha vissuto la seconda notte consecutiva senza nuove schiuse. Tuttavia, i biologi invitano a mantenere la calma prima di dichiarare concluso il periodo di nascite. "Facciamo finire il conteggio delle 72 ore", spiegano gli esperti, sottolineando che potrebbero esserci ancora delle sorprese.

Il monitoraggio del nido, situato sulla spiaggia del Piccolo Lido, continuerà con attenzione nelle prossime ore. Solo al termine del periodo di attesa si potrà avere la certezza se il ciclo delle nascite si è definitivamente concluso. Nel caso in cui non vi siano ulteriori schiuse, i biologi procederanno con le consuete analisi del nido, per valutare le condizioni e comprendere meglio l'andamento dell'evento, oltre a capire quante siano state le effettive nascite.

Il fenomeno delle tartarughe ha suscitato grande interesse nella comunità locale e tra i turisti, che hanno assistito con emozione a questo spettacolo della natura.