Arma di Taggia, sono nate altre 15 tartarughe: oltre 80 uova schiuse in 5 giorni

The never ending story. Nella notte di martedì 10 settembre, sulla spiaggia del Piccolo Lido ad Arma di Taggia si è scritta una nuova pagina di storia. Quindici piccole tartarughe marine sono nate ancora una volta, emozionando i presenti e confermando il successo della nidificazione in questa zona del Ponente ligure.

La schiusa è avvenuta in condizioni favorevoli e segna un altro importante passo verso la salvaguardia di queste specie marine. Dopo la nascita delle prime tartarughe di giovedì e domenica, questa nuova schiusa ha dato vita a una nuova generazione di piccole tartarughe, che hanno immediatamente preso la via del mare, lasciandosi alle spalle la sabbia della spiaggia.

In totale sono oltre 80 le tartarughe nate nel nido di Arma di Taggia. Un numero che, come ormai noto, può aumentare: ogni volta che avviene una schiusa, riparte il conteggio delle 72 ore, un periodo durante il quale possono verificarsi nuove nascite. Questo arco di tempo è cruciale poiché altre tartarughe potrebbero emergere dal nido e dirigersi verso il mare. Le autorità locali e i volontari continuano a monitorare con attenzione il sito, mantenendo la zona protetta per garantire che le piccole tartarughe possano raggiungere l'oceano in sicurezza. Anche questa volta, l'evento ha attirato l'interesse di cittadini e turisti, tutti ansiosi di assistere a questo spettacolo naturale straordinario.