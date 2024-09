Il maltempo si abbatte sul Ponente, strade allagate a Sanremo (Foto e video)

Strade allagate a Sanremo a causa del maltempo che si sta abbattendo sul Ponente in queste ore. Si sono registrati disagi alla viabilità cittadina, visto che i mezzi avevano difficoltà a transitare a causa dell'acqua che in pochi minuti si è accumulata lungo la carreggiata creando un fiume.

Vie allagate anche nelle frazioni sanremesi, come a Poggio dove, come segnalato da una lettrice, l'erba alta impedisce all'acqua di defluire bene. La strada provinciale, poco dopo il paese, risulta essere così invasa dall'acqua.

La pioggia caduta fino ad ora, però, non supera i 30 millimetri. Questa la situazione alle 13: Dolcedo e Montalto 29, Sanremo ed Airole 28, Ceriana e Pieve di Teco 27, Seborga 24, Bajardo, Castelvittorio, Apricale, Borgomaro, Dolceacqua e Rocchetta Nervina 23, Pigna, Nava e Pornassio 22, Triora 21, Pontedassio 19, Ventimiglia 18, Cipressa 13, Imperia e Diano Marina 6.

Situazione ampiamente sotto controllo, al momento, per quanto riguarda fiumi e torrenti, anche se ovviamente nel momento in cui la bomba d’acqua caduta molti corsi d’acqua si sono riempiti. In lieve aumento i livelli. L’Arroscia, nella zona di Pieve di Teco, ha raggiunto quota 0,88 (ricordiamo le altezze di allerta gialla a 4 e rossa a 5). Il torrente Impero è a -0,88 (giallo a 1,7 e il rosso a 2,8). Il torrente Argentina a Montalto è arrivato a 1,50 (livelli di allerta a 5 e 7); in località Merelli ha raggiunto quota 0,59 (livelli di 3 per il giallo, e 4,5 rosso). Il torrente Armea, a Sanremo, è salito a quota 0,39 nel corso della notte (allerta a 1,3 e 2). Il Nervia, a Isolabona è arrivato a 0,61 (livelli di guardia a 3,2 e 4,2) mentre a Dolceacqua è arrivato fino a 0,41 (giallo a 4 e rosso a 5). In crescita anche il Roya che, ad Airole, è arrivato a 1,85 (giallo 5,40 e rosso a 7) mentre a Ventimiglia è a -0,11 (rosso a 2,5 e giallo a 3,5).

Venti abbastanza forti, durante il passaggio più ‘pesante’ della perturbazione (intorno alle 12). In questo caso il picco massimo spetta a Ventimiglia con 61,20 km/h mentre a Sanremo si è arrivati a 45 km/h. Ad Imperia e Cipressa le raffiche massime hanno raggiunto i 25 km/h.

Le temperature sono calate nel corso del passaggio perturbato. A Bajardo si è scesi a 16 gradi, seguita da Nava a 16,1, Triora 16,7, Seborga 18,5, Pigna 18,8, Airole 19, Pornassio 19,2, Rocchetta Nervia 19,5, Pieve di Teco 20, Ventimiglia 20,5, Dolcedo 20,9, Sanremo 21,3, Imperia 22,1.

Arpal, intanto, ha confermato l'allerta gialla fino alle 23.59 di oggi, l'8 settembre, per temporali sul Ponente, però, ha prolungato l'allerta arancione sul centro levante, zone BCE, fino alle 22 di stasera, l'8 settembre, a cui seguirà l'allerta gialla fino alle 8 di domani, lunedì 9 settembre.