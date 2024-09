Maltempo in Riviera di Ponente, allagata via Lercari a Taggia (Foto e video)

Nelle ultime ore, la Riviera di Ponente è stata colpita da un'intensa ondata di maltempo. A Taggia, in particolare, via Lercari è stata interessata da un allagamento significativo, causato dall'accumulo delle precipitazioni. Lo stesso è capitato in altre vie o strade del comune taggiasco.

Nonostante le varie segnalazioni, al momento non si registrano danni gravi o emergenze di particolare rilievo. Le autorità locali sono intervenute tempestivamente per monitorare la situazione e garantire la sicurezza degli abitanti. Anche i servizi di soccorso sono stati allertati per intervenire in caso di necessità, ma fortunatamente non sono stati segnalati episodi di particolare gravità.

Le previsioni meteo rimangono incerte, l'allerta durerà fino a mezzanotte, ma si spera in un miglioramento delle condizioni atmosferiche nelle prossime ore. Nel frattempo, le squadre di emergenza e la Protezione Civile rimangono attive sul territorio per prevenire ulteriori disagi e intervenire rapidamente in caso di nuove criticità. Il Comune di Taggia ha esortato i residenti a rimanere vigili, in attesa di ulteriori comunicazioni ufficiali sullo stato di emergenza.

(Foto e video del maltempo a Taggia di Diego Casetta)