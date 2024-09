Maltempo, allerta gialla sul Ponente confermata fino a mezzanotte

Resta gialla fino alle 23.59 di oggi, l'8 settembre, l'allerta meteo per temporali sul Ponente. Arpal, però, prolunga l'allerta arancione sul centro, levante e relativo entroterra, zone BCE, fino alle 22 di stasera, l'8 settembre, a cui seguirà l'allerta gialla fino alle 8 di domani, lunedì 9 settembre. È cominciata, perciò, la seconda fase della perturbazione che da ieri sta interessando quasi tutta la Liguria, con maggiore intensità su centro e levante.

Nella notte, un'estesa struttura auto-rigenerante è rimasta confinata in mare: si è attivata intorno all’una sul centro del Mar Ligure ed è arrivata poco prima delle sette in Toscana, scorrendo parallela alla costa.

Nella mattinata una seconda struttura ha portato precipitazioni molto forti – associate a grandine e colpi di vento - su Sestri Levante, Casarza e relativo entroterra, alimentata in maniera intermittente dal mare e costantemente monitorata dalla sala operativa regionale.

Adesso il fronte perturbato ha già iniziato a portare precipitazioni diffuse e in aumento su tutto il ponente; a differenza di altre volte, però, il fronte transiterà molto lentamente sulla Liguria, completando il passaggio soltanto nella notte fra domenica e lunedì.

Questo movimento lento consentirà all’instabilità, presente soprattutto sul Centro Levante, di persistere ancora per tutta la giornata e serata odierna: nel contesto di precipitazioni diffuse, perciò, avremo ancora condizioni per l’instaurarsi di temporali forti, organizzati e stazionari che, laddove si svilupperanno, potranno avere un impatto sul territorio.

Il passaggio da allerta arancione a gialla, e la chiusura della gialla con passaggio a bassa probabilità di temporali forti, infine, non vogliono dire che smetterà di piovere: isolati temporali forti infatti potranno ancora verificarsi fino a domani mattina, anche dopo pause più o meno lunghe delle precipitazioni.

L'allerta arancione per temporali è il grado massimo per questo tipo di fenomeno: sul sito omirl.regione.liguria.it e sull’App Meteo3r è possibile consultare i dati misurati in tempo reale, per seguire così l'evoluzione meteo. Ecco l'avviso meteo della mattinata e in allegato la cartina con le zone coinvolte e la scansione oraria dell'allerta.

La Sala Operativa Regionale resterà aperta per tutta la durata dell’allerta. In caso di eventi intensi, durante l’allerta sarà pubblicato il monitoraggio sul sito https://allertaliguria.regione.liguria.it. Per rimanere informati sull'evoluzione della perturbazione e dell'allerta, consultare i canali ufficiali di Arpal e Regione Liguria oppure la app gratuita Meteo3R.