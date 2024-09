Maltempo a Ventimiglia, volontari della Protezione civile in azione (Foto)

Strade e vie allagate e tombini intasati a causa del maltempo che si sta abbattendo sulla nostra provincia in queste ore. A Ventimiglia i volontari della Protezione civile stanno monitorando la situazione e presidiando tutto il territorio comunale con due mezzi per intervenire in caso di necessità.

In mattinata, per esempio, sono intervenuti per convogliare l'abbondante acqua piovana che stava iniziando ad allagare una zona di Roverino. "I volontari della nostra Protezione civile sono in allerta per intervenire in caso di necessità" - fa sapere il vicesindaco Marco Agosta - "Monitorano la situazione e presidiano tutto il territorio comunale visto che sul Ponente ligure permane l'allerta meteo gialla fino a mezzanotte".

I volontari della Protezione civile, però, giornalmente eseguono interventi e attività di monitoraggio, controllo e prevenzione sul territorio ma anche di assistenza alla popolazione nell'eventualità di gravi emergenze e, inoltre, sono sempre pronti ad intervenire a supporto dei vigili del fuoco anche nel caso dovesse scoppiare un incendio boschivo. Sono sempre presenti per aiutare per i cittadini e per contribuire a garantire ordine e sicurezza nei vari eventi, incontri, festini e sagre, soprattutto nel periodo estivo, e anche oggi si sono resi disponibili per intervenire in caso di bisogno.