Isolabona sbarca a New York con il murales "There's no place like home" (Foto)

Un po' di Isolabona a New York. Cinque donne, che sono nate o vivono nel paese della val Nervia, sedute insieme su un muretto sono state ritratte in un coloratissimo murales, creato dall'artista Joann McDaniel, che è stato esposto a Times Square.

"There's no place like home", creato nell'ambito del programma Cities Program 2024, è, infatti, un omaggio a Isolabona. L'opera d'arte, tratta da una foto scattata a Isolabona, è stata proiettata su un maxi schermo nel centro di Manhattan nel giorno di Ferragosto.

"Che siate qui in Liguria, a Isolabona, o in un altro paese, l'amore per le proprie radici è indelebile. Questa unione speciale, che ci lega e ci proietta nel mondo, la celebriamo con una straordinaria opera d'arte. Un omaggio alla nostra terra e ai legami che ci uniscono, ovunque siamo" - commenta il Comune di Isolabona - "Nel murales sono ritratti volti cari alla nostra comunità: cinque donne di Isolabona, di nascita o acquisizione, ora diventate 'dive' americane. Ringraziamo Patrizia Veziano per la segnalazione di questa bellissima notizia".

Joann McDaniel ha conseguito una laurea in Belle Arti in Educazione artistica presso la Valdosta State University e un Master of Science in Educazione artistica presso l'Illinois State University. Joann è un'artista pluripremiata a livello locale e nazionale che si concentra principalmente su acquerelli, pittura acrilica e collage su vari substrati, tra cui pannelli di yupo e legno. Ha insegnato arte in North Carolina, Georgia, Illinois e Italia a studenti di tutte le età, per oltre 28 anni di esperienza nell'educazione artistica, inclusi corsi universitari e corsi per adulti. Nel giugno del 2021, Joann ha aperto uno studio d'arte chiamato Hands Create Fine Arts Studio a Charlotte, North Carolina, dove insegna un'ampia varietà di corsi d'arte a bambini e adulti creativi.