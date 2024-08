Ventimiglia, causano danni sul ponte Doria: rimossi i pali del filobus (Foto)

Rimossi i pali e i tralicci del filobus sul ponte Doria a Ventimiglia. Una decisione presa dal sindaco Flavio Di Muro in seguito alla forte ondata di maltempo che ha colpito la città ieri mattina creando disagi.

"Sto seguendo direttamente l'intervento di rimozione dei pali del filobus che hanno causato danni sul ponte Doria. In seguito alla tempesta abbiamo dovuto restringere la carreggiata e deviare il transito pedonale" - dice il primo cittadino.

"Ringrazio la polizia locale, l'ufficio tecnico e la ditta CLS che sta eseguendo i lavori in queste ore" - sottolinea Di Muro - "Ho chiesto di intervenire di notte per evitare che venerdì, dopo Ferragosto, con il mercato settimanale la città subisse ulteriori disagi. Continuerò a monitorare anche le altre situazioni di pericolo affinché siano poste in sicurezza nel più breve tempo possibile".