Maltempo a Ferragosto, danni e criticità a Ventimiglia (Foto e video)

Tendoni strappati, tegole dei tetti volati via, strade allagate, pali caduti e un incendio a Villatella causato da un fulmine. Diversi danni si sono registrati a Ventimiglia a seguito del maltempo che ha colpito l'estremo ponente ligure ieri mattina.

Per tutto il giorno la polizia locale, la protezione civile, l'ufficio tecnico del Comune e i vigili del fuoco sono intervenuti per risolvere le criticità e problematiche segnalate dai cittadini causate dalla pioggia, dal forte vento e dai fulmini.

"Insieme a polizia locale, protezione civile, ufficio tecnico comunale e vigili del fuoco, che ringrazio per la disponibilità in un giorno festivo, ho monitorato attentamente la situazione dei danni in città a seguito del violento temporale che la colpito la nostra provincia" - dice il sindaco Flavio Di Muro - "Purtroppo, sono diverse le criticità venutesi a creare".