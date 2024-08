Ospedaletti, la quiete dopo la tempesta: "In corso qualche intervento, ma il peggio è passato" (Foto)

La quiete dopo la tempesta. A Ospedaletti è tornato il "sole": le risate e il tutto esaurito al Piazzale del Mare per lo spettacolo di Pino e gli Anticorpi hanno definitivamente messo alle spalle i tanti disagi della mattinata di ieri, causati dal maltempo che ha colpito la Riviera di Ponente. In queste ore sono ancora in corso alcuni interventi da parte delle ditte autorizzate e della Protezione Civile, in particolare su via De Medici, dove giovedì è caduto un grosso ramo da un’abitazione privata. Tuttavia, il peggio sembra ormai passato.

"L’obiettivo è riaprire la strada, attualmente ancora chiusa, già nel pomeriggio", spiega il vicesindaco Giacomo De Vai. Lavori sono previsti anche in via Cavalieri di Malta, dove il maltempo ha danneggiato l’asfalto: "Le operazioni di ripristino inizieranno lunedì. Al momento la zona è transennata, ma il passaggio delle auto è consentito", prosegue De Vai.

Nonostante i danni confermati al Centro Velico di via XX Settembre, alla zona del Byblos e i vari disagi nel paese, il day after a Ospedaletti è positivo: "Il pronto intervento congiunto tra Comune, Protezione Civile e Carabinieri ha fatto la differenza", conclude il vicesindaco. "Fortunatamente non ci sono state grosse criticità e, considerando il maltempo di ieri, poteva andare molto peggio".