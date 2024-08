Lions Club di Arma e Taggia a sostegno della ‘Scuola Cani’ di Limbiate (Foto)

Si è svolta domenica sera la serata benefica ‘La Luna e le Stelle’ il cui ricavato è stato devoluto alla scuola dei cani guida Lions di Limbiate.

La serata si è caratterizzata per la forte presenza di ospiti, in aggiunta ai soci Lions dei club di zona, che hanno confermato la volontà di voler sostenere questo service di grande importanza per il sostentamento della scuola di Limbiate.

Gradita la presenza del Governatore per il corrente anno Lionistico del Distretto 108Ia3, Vincenzo Benza ed Oscar Bielli Governatore uscente che hanno dato spessore alla serata coordinata dal socio Giuliano Gandelli e dai soci Lions Arma e Taggia sotto l’ egida del Presidente, in coming del Club Arma e Taggia, Piero Calosso.

Il Club Arma e Taggia ringrazia pubblicamente tutti gli intervenuti che con la loro partecipazione hanno permesso di poter economicamente contribuire alla formazione del miglior amico dell’uomo.