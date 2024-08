118 al lavoro anche a Ferragosto per la sicurezza di turisti e residenti: medici e militi pronti

Sarà un Ferragosto impegnativo per la Centrale operativa del 118 e per i volontari del soccorso delle pubbliche assistenze sparse sul territorio provinciale. Medici e militi sono pronti ad intervenire in caso di malori, incidenti e per ogni tipologia di emergenza nel corso della giornata più lunga dell’estate tra bagni in mare e feste notturne.

In questo periodo, come tutti gli anni, aumentano gli interventi per malori dovuti al caldo. Chiaramente i consigli sono sempre gli stessi: evitare di andare in spiaggia nelle ore centrali della giornate ma solo nelle prime ore della mattina e tardo pomeriggio, non è sufficiente mettersi sotto l’ombrellone per ripararsi dal sole, la sabbia e l’acqua riflettono i raggi solari in tutte le direzioni. Indispensabile una corretta idratazione ossia bere acqua adeguatamente, alimentarsi con frutta e verdure fresche.