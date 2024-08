Balneari, ok dalla Fiba Liguria all'apertura ombrelloni posticipata alle 9.30: ma a Sanremo la protesta non convince (Foto)

A seguito dei confronti con i propri rappresentanti regionali e provinciali, la Fiba Confesercenti Liguria ha annunciato la propria adesione alla protesta indetta dai balneari il prossimo 9 agosto "per porre fine all’inerzia del governo di fronte al caos della situazione del comparto, e consistente in una un’azione simbolica di ritardata apertura degli ombrelloni". Una decisione, però, che non trova completamente d'accordo i balneari di Sanremo, dubbiosi sulle modalità e sulla riuscita della protesta.

Contattati da Sanremonews, i balneari - che hanno preferito rimanere anonimi - hanno dichiarato che non sono i motivi della protesta a non convincere (entro fine anno scadono tutte le concessioni balneari e gli operatori temono l’avvio delle gare e con esse la perdita di attività, ndr), ma la dimostrazione in sé: posticipare l'apertura degli ombrelloni alle 9.30, per molti, causerebbe solo disagi ai propri operatori e non porterebbe i benefici sperati.

Ma che protesta sarà? A rispondere a questa domanda è Fabio Viale, presidente provinciale del Sib, il sindacato italiano balneari aderente alla Fipe Confcommercio. "Posticiperemo l'apertura degli ombrelloni alle 9,30 - spiega - Con la nostra protesta non vogliamo coinvolgere la clientela, ma sollecitare il Governo a dettare finalmente regole chiare, ad emettere un provvedimento legislativo che chiediamo da anni e che preveda la tutela della balneazione attrezzata".

Viale prosegue: "Con questa protesta avremo l’occasione per spiegare ai clienti le nostre ragioni e le nostre richieste. In particolare informare la nostra clientela che andranno perse le peculiarità che caratterizzano la nostra tipologia di offerta, non ci sarà più il loro bagno, non ci saranno più bambini e ragazzi che cresceranno con i loro vicini di ombrellone".