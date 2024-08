Ospedaletti, in spiaggia libera con il cane: intervengono i vigili. Cimiotti "Controlli per tutta l'estate, già 8 multe per abbandono deiezioni"

Dalle parole ai fatti. Il sindaco di Ospedaletti, Daniele Cimiotti, solamente lo scorso 20 luglio aveva dichiarato "guerra" ai padroni di cani che puntualmente, ogni estate, non rispettano le leggi presenti sul suolo comunale. Dall'abbandono di deiezioni canine al recarsi in spiaggia accompagnati con il proprio amico a 4 zampe nonostante i divieti: una situazione che l'amministrazione comunale non è più in grado di tollerare.

Proprio per questo motivo, dai primi di giugno, ossia con i primi arrivi dei turisti, l'attenzione è salita al massimo livello: "Stiamo facendo numerosi controlli perché deve passare il messaggio che, residenti o turisti, le regole vanno rispettate", spiega Daniele Cimiotti.

Proprio questa mattina gli agenti della polizia locale sono intervenuti in una delle spiagge libere di Ospedaletti dove si trova il divieto di ingresso per i cani, in quanto dei turisti si erano accomodati nell'area in compagnia del proprio amico a 4 zampe: "Noi abbiamo una delle spiagge per cani più belle della provincia di Imperia", prosegue il sindaco. "Perché non utilizzarla? La spiaggia si trova vicino alla Baia del Sole ed è comodissima, sia per l'uomo che per il cane, oltre ad essere completamente gratuita. Per questo ci arrabbiamo quando vediamo che, nonostante gli sforzi, la gente se ne frega".

Intanto, dopo aver annunciato misure più severe contro chi abbandona deiezioni canine in giro per il paese, l'amministrazione comunale ha già commissionato 8 multe a residenti e turisti. "Sono tante le persone che hanno un cane", afferma a Sanremonews il sindaco. "Possiamo dire che ad Ospedaletti due persone su tre ce l'hanno. Ecco, questo numero diventa un problema se nessuno di loro raccoglie le deiezioni canine: siamo stanchi di questa problematica. Già durante l'inverno è un problema non indifferente, ma in estate, con l'arrivo dei turisti, esplode".

Come detto, le persone che hanno ricevuto una sanzione sono già otto, ma il Comune non ha intenzione di fermarsi qui: "Continueremo", conclude. "In estate il decoro sfugge di mano su corso Regina Margherita, il lungomare, la pista ciclabile oppure sulla Darsena. In questo caso le cifre delle sanzioni sono state modiche (si va dai 25 ai 500 euro, ndr) ma quello che deve passare è il messaggio: ci vuole più educazione".