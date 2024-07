Camporosso, nuova scuola dell'infanzia e primaria: ripartiti i lavori (Foto)

Sono ripartiti i lavori per realizzare la nuova scuola dell’infanzia e primaria di Camporosso.

"I lavori di costruzione della nuova scuola dell’infanzia e primaria di Camporosso sono ripartiti e il cantiere si muove anche con questo torrido caldo" - fa sapere il sindaco di Camporosso Davide Gibelli - "Ci metteremo tutte le energie possibili per completare l’opera entro settembre del prossimo anno".

"L’attesa è grande per i bambini, le insegnanti, le famiglie e la cittadinanza tutta" - dice il primo cittadino - "Siamo certi che l’edificio sarà apprezzato per la sua qualità architettonica, per la sua funzionalità e sicurezza, per il benessere che saprà offrire all’utenza scolastica. Gli stimoli per dare il massimo non mancano".