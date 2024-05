Nuova scuola a Camporosso, ripartono i lavori. Gibelli: "Ospiterà 160 studenti" (Foto e video)

Un passo avanti verso la nuova scuola primaria e dell'infanzia a Camporosso. Sono ripresi ufficialmente oggi i lavori per la realizzazione del nuovo plesso scolastico di Camporosso Capoluogo.

Dopo un anno di sospensione a causa del fallimento della precedente ditta il cantiere riprende vita. "Oggi per noi è una giornata importante" - commenta il sindaco di Camporosso Davide Gibelli - "Riprendono i lavori di quella che noi consideriamo l'opera pubblica più importante. La scuola primaria e dell'infanzia verrà realizzata in prossimità dell'edificio esistente in via Kennedy su un'area di circa 5mila metri quadrati".

Un'opera pubblica all'avanguardia e green del valore di circa 6 milioni di euro. "Un edificio all'avanguardia, innovativo, di altissima qualità architettonica, con una forte anima verde, quindi green, perché è stato concepito per essere sotto il profilo della sostenibilità ambientale al massimo livello della qualità, e sarà a un unico piano, perciò sarà facilmente accessibile, con ampie vetrate, un tetto verde, spazi verdi, molta vegetazione, orti didattici e sarà a basso consumo energetico" - svela il primo cittadino - "Sarà alimentato con un impianto geotermico che sfrutterà le acque delle falde del Nervia e avrà al suo interno anche una palestra. La scuola ospiterà circa 160 ragazzi tra infanzia e primaria".

I lavori dovrebbero concludersi entro il 27 giugno del 2025. "C'è stato un lavoro incessante e costante da parte dell'amministrazione comunale, dei progettisti e degli uffici che in un anno hanno lavorato tanto per riuscire a far ripartire tutto" - dice il sindaco Gibelli - "Ora ci poniamo l'obiettivo di riuscire a lavorare con assiduità in modo tale da ultimare le opere entro il prossimo anno per rispettare anche la scadenza del bando".