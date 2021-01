Camporosso punta su una nuova scuola: via alla manifestazione di interesse per il progetto da 3,5 milioni di euro (Foto)

Camporosso mette le basi per un progetto che cambierà volto al territorio e, soprattutto, cambierà la vita di molte famiglie. Negli ultimi giorni il Comune ha pubblicato la manifestazione di interesse che, a tutti gli effetti, rappresenta il ‘via’ alla costruzione della nuova scuola elementare e per l’infanzia in zona Camporosso Capo. Un ambizioso progetto da 3,5 milioni di euro.

“La nuova scuola è stata pensata come uno spazio di un unico piano, di generose dimensioni planimetriche e privo di barriere, che accoglie i bimbi in un ambiente protetto dalla strada, raccolto intorno ad una grande corte comune, privo di confine tra l’interno e il verde circostante e completamente immerso nel contesto di antica vocazione contadina - si legge nel progetto dell’ing. Stefano Negro e dell'architetto Aldo Panetta, coordinatore della progettazione - la scelta di disporre tutto l’edificio su un unico piano è stata dettata dalla volontà di avere ambienti fluidi, privi di dislivelli, secondo i principi del design for all, con totale libertà di movimento e con un bassissimo impatto sul panorama locale. La disposizione planimetrica ha forma a C, con tre corpi di fabbrica allineati rispettivamente a nord su via Kennedy, a est sul proseguimento di Via Puccini e a sud sul Rio Cantaraina”.



Prosegue la nota dei responsabili progettisti: “Mentre verso la strada i prospetti sono stati mantenuti chiusi con i parapetti delle finestre a 2 metri dal marciapiede sul lato est e a 4 metri sul lato nord, formando una cortina muraria continua interrotta solo dalle bucature degli accessi, per garantire una protezione acustica e visiva rispetto al traffico circostante, tutti gli altri prospetti interni sulla corte e verso il rio sono completamente aperti, essendo costituiti da vetrate che eliminano qualsiasi confine visivo tra indoor e outdoor. Ogni ambiente interno avrà così almeno una parete “smaterializzata” e lo sguardo dell’alunno troverà sempre uno sfogo visivo verso il verde circostante. La corte interna di 440 metri quadrati è uno spazio magico e protetto che abbraccia i bimbi ed è dominata da un grande albero di Ginkgo Biloba, pianta ornamentale molto longeva e resistente all’inquinamento. Vista la distinzione tra i prospetti verso la strada e quelli verso i giardini interni, entrando nell’edificio si avrà un effetto di sorpresa. Dall’impressione di austera chiusura verso l’esterno, appena varcata la soglia si scoprirà improvvisamente un ambiente quasi incantato: colorato, riservato, aperto verso la natura. Anche le scelte cromatiche corrispondono a questa idea compositiva: dalla neutralità dei mattoni faccia a vista su via Kennedy e del bianco sul proseguimento di via Puccini, si passerà alla forte cromaticità degli interni dove, a fianco al bianco che favorisce la diffusione della luce naturale nelle classi e negli ambienti di lavoro, sono accostati una serie di 6 colori vivaci che caratterizzano i diversi blocchi funzionali e di servizio (arancio pastello, giallo zolfo, blu luce, violetto perlato, turchese menta e viola erica)”.



Come si vede dalle immagini del progetto, sarà prevista una copertura con un tetto ‘green’ in modo da abbassare l’impatto ambientale dell’edificio. Un’ampia superficie con sbagli da un metro e mezzo sui lati più esposti per garantire l’ombra e il riparo dalla pioggia.



La base d’asta è di 3,5 milioni di euro con 140 mila euro per gli interventi di sicurezza e 80 mila per la progettazione esecutiva. Il tempo previsto per la realizzazione della nuova scuola è di 730 giorni. Il termine ultimo per rispondere alla manifestazione di interesse è fissato al 19 gennaio.



In allegato i documenti con il progetto della nuova scuola.