Sul Monte Saccarello si celebra il 'Giuramento della Fraternità Montanara'

“Le montagne dividono le acque ma uniscono gli uomini”. Partendo da questo antico adagio Occitano la Sez. del Club Alpino di Imperia vi invita ad una importante manifestazione il giorno 4 agosto sul Monte Saccarello presso la stele della Fraternità Montanara che con grande entusiasmo e partecipazione nel 2009 fu posta al confine tra Francia, Piemonte e Liguria.



In seguito al trattato di pace del 10 febbraio 1947 alcuni territori liguri e piemontesi passarono allo stato Transalpino e fra questi il Comune di Briga Marittima che fino al 1947 era il comune più esteso d’Italia , il Comune di Olivetta, il capoluogo brigasco La Brigue e le località di Morignolo, Bens, Madonna del Fontan, mentre allo Stato Italiano rimasero le frazioni di Piaggia, Carnino e Upega con la denominazione di Briga Alta

Per ricordare il comune passato e per celebrare i loro rinnovati rapporti di amicizia le quattro sezioni del CAI dell’Imperiese e le tre sezioni dell’Alta Val Tanaro, in collaborazione con le Amministrazioni Comunali di Triora e Briga Alta e quella francese di La Brigue, posero nel 2009 sul Monte Saccarello la Stele della Fraternità Montanara. Anche le associazioni alpinistiche d’oltralpe, il Club Alpino Francese (sez di Nizza) e il Club Alpino Monegasco diedero la loro entusiastica adesione.

La stele fu fortemente voluta dal socio onorario della sezione Imperiese Rino Allaria che nel 2021 ci ha purtroppo lasciati, appassionato di montagna, sensibile e attento verso tutti gli aspetti culturali della civiltà alpina.

Quest’anno verrà celebrata la scadenza del quinto triennio del “Giuramento della Fraternità Montanara” con il trasferimento della teca contenente la pergamena firmata dai tre sindaci dei comuni di Briga Alta, La Brigue e Triora. La Teca che è stata custodita dal Comune di Triora, dal 2021 al 2024, verrà consegnata al Comune di Briga Alta che la terrà per i prossimi tre anni.

La manifestazione avrà inizio alle ore 11.00 presso la statua del Redentore dove il Vescovo di Ventimiglia Mons. Antonio Suetta celebrerà la S. Messa, finita la cerimonia religiosa ci si sposterà alla vicina Stele e col rito dell’alzabandiera al suono degli inni nazionali si procederà con il solenne giuramento.



A seguire un aperitivo all’aperto organizzato dall’Associazione Festa del Redentore Monte Saccarello e un momento musicale con l’orchestra “Note Libere” di Sanremo.

La cerimonia sarà anche la prima uscita pubblica della presidente del Club Alpino di Imperia Simonetta Genta che ha iniziato da poco il suo mandato ma che ha, da subito, dimostrato passione e competenza.