Pompeiana, 180mila euro per la vecchia sede comunale, pronto un nuovo dormitorio per la Protezione Civile

Centottantamila euro per dare nuova luce al centro di aggregazione giovanile Papa Giovanni Paolo II, conosciuto anche come la vecchia sede comunale, ora diventata punto di riferimento per associazioni, per la banca comunale e, soprattutto, per la Protezione Civile, dove proprio nell'immobile tra la chiesa e l'oratorio di Pompeiana trova la sua centrale operativa.

L'opera è finanziata dalla Regione Liguria attraverso il bando di rigenerazione urbana. "I lavori sono iniziati e stanno procedendo al meglio", spiega il primo cittadino, Vincenzo Lantieri. "La vecchia sede comunale per noi è una grande risorsa: oltre alla banda, alla quale noi teniamo molto, è punto di ritrovo di associazioni e del centro giovanile. Poi, come detto, è la sede operativa della Protezione Civile".

Sarà proprio la Protezione Civile, al termine dei lavori, a beneficiare di questo bando: "Una volta finito tutto, una parte della struttura verrà utilizzata come dormitorio. Questo permetterà, soprattutto nel caso di emergenze prolungate e con più forze sul territorio, di passare la notte in centrale per poi essere già operativi l'indomani. Secondo me, con questo intervento, la Protezione Civile avrà veramente una struttura moderna e completa", ha concluso Lantieri.