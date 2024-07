Sanremo: la 'Reuben' in visita al nuovo sindaco "Siamo innamorati della città e vogliamo collaborare con voi"

Incontro veloce ma importante per il futuro ‘portuale’ di Sanremo. Si è svolto nel primo pomeriggio di oggi in Comune tra uno dei fratelli Reuben (David), proprietari di Portosole e che hanno acquisito la ‘Porto di Sanremo’, società che si occuperà del restyling dell’approdo storico della città dei fiori.

Era in vacanza proprio a Sanremo ed ha voluto incontrare il nuovo sindaco, Alessandro Mager. Semplice maglietta ‘polo’ e pantaloni informali per una stretta di mano con il neo primo cittadino, circondato dall’intera giunta.

Poche parole e nessun accenno al progetto di restyling del porto vecchio, visto che la visita è durata davvero pochissimi minuti. Ma, solo il fatto che una delle figure apicali della importantissima società abbia voluto incontrare il sindaco, fa sicuramente da preludio a prossime riunioni per il futuro.

“Sono innamorato di Sanremo – ha detto David Reuben al Sindaco - e vorrei collaborare insieme all’amministrazione”. Quindi una veloce stretta di mano con la promessa di rivedersi a presto. Il tema del progetto di restyling del porto vecchio è considerato fondamentale per il futuro turistico ed economico di tutta la zona centrale della città.

“E’ stato un gesto di cortesia molto apprezzato – ha detto il Sindaco Mager – che ci ha anche colti di sorpresa mentre eravamo impegnati in un’altra riunione. Lo abbiamo salutato ma non abbiamo parlato di nulla che riguardi i progetti in corso. Al momento non abbiamo preso nessun appuntamento direttamente con lui mentre è previsto un incontro ufficiale con il gruppo nei prossimi giorni”.

Negli ultimi tempi ed anche durante la campagna elettorale è stato un tema dominante, soprattutto in funzione sul come intervenire nella zona portuale, cercando di salvaguardare le attività commerciali che rischierebbero una lunga chiusura. Sul piatto tra Sanremo e gruppo Reuben, nell’immediato c’è anche lo smantellamento del cosiddetto ‘Ecomostro’ e dei relativi lavori a scomputo previsti.

Un intervento che, purtroppo per motivi legati ad autorizzazioni che devono arrivare da Roma, è ancora fermo dopo gli annunci di avvio dei mesi scorsi.