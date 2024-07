Una settimana di livello internazionale a Le Vele Alassio!

Conclusa con grande successo la scorsa settimana, siamo pronti ad annunciarvi i prossimi eventi!



Ieri, lunedì 22 luglio, siamo stati lieti ed entusiasti di partecipare all'evento sul Molo Bestoso di Alassio organizzato dal Festival della Cultura Ligyes! È stato un piacere arricchire la serata con il nostro dj resident Davide Penna, il dj di fama internazionale Cristian Marchi e le performance di Stardust Show, proseguendo poi la festa nel nostro Club! È bello vedere come la musica, la cultura e l'arte possano fondersi per creare un evento eccezionale!



Mercoledì 24 luglio a partire dalle ore 23:00 ci sarà il mercoledì firmato Change Your Mind, che ci accompagnerà fino alla fine di agosto. In consolle troverete Tini Gessler, dj resident del party più folcloristico del globo: Elrow di Barcellona. Ad accompagnarla ci sarà Gutta ed i nostri resident djs Dajku Twins.



"Ad Alassio si beve Estrella Damm come a Barcellona", questo slogan lancia ed ufficializza la collaborazione con Estrella Damm di Barcellona!



Il 23 giugno si terrà il primo dei tre appuntamenti in collaborazione con l'azienda Estrella Damm durante il Daytime di Change Your Mind.



Per lanciare la serata, tutti i tavoli a bordo pista arrivati entro le ore 01:00 godranno di uno sconto di € 100,00 sulla prima bottiglia, mentre nella prima ora dall'apertura l'ingresso sarà gratuito per le prime 300 persone che si saranno segnate nella lista Free Entry.



Inoltre, in occasione di tutti gli eventi serali di Change Your Mind, offriamo la possibilità ai nostri clienti di iniziare ad assaporare il clima di festa con un Pre-Party nel rinomato locale Rudy Café di Alassio a partire dalle ore 22:00 con l'animazione dello staff de Le Vele Alassio.



Giovedì 25 luglio vi aspettiamo con l'amatissimo party Mamacita, che tutti i giovedì d'estate scalda il Club con danze sensuali e con lo speciale format con la musica Reggaeton a fare da protagonista.



Questa settimana è stato anche annunciato il primo grande Daytime di Mamacita, domenica 11 agosto dalle ore 16:00 alle ore 22:00: sarà fantastico vivere il vostro amato party con la luce del giorno, godendo della vista mare l'isola Gallinara a fare da sfondo.



Per premiare i nostri fedeli clienti, durante la prima ora dell'evento l'ingresso sarà libero per le persone segnate sulla lista online, facoltativa, invece, la consumazione.



Venerdì 26 luglio come da tradizione torna a Le Vele Alassio come ospite il DJ Andrea Damante. Ad aprire e chiudere la serata ci saranno i nostri djs resident Davide Penna e Giorgio V.



Per lanciare la serata, tutti i tavoli a bordo pista arrivati entro le ore 01:00 godranno di uno sconto di € 100,00 sulla prima bottiglia, mentre durante la prima ora dell'evento l'ingresso sarà libero per le persone segnate sulla lista online, facoltativa, invece, la consumazione.



Sabato 27 luglio dalle ore 23:00 vi aspettiamo a Le Vele con Stylhertz, il party più cool della Riviera Ligure!



Ballerete con la musica di tre differenti djs che vi faranno sognare al ritmo dell'estate con uno speciale open format musicale. In consolle troverete Tigani ad aprire la serata, Cassimm, dj e producer italiano residente a Londra, le cui tracce sono riconoscibili nei migliori dj set di questa stagione, mentre a concludere la serata ci sarà il nostro dj resident Giorgio V.



Per lanciare la serata, tutti i tavoli a bordo pista arrivati entro le ore 00:30 godranno di uno sconto di € 50,00 sulla prima bottiglia, mentre nella prima mezz'ora dall'apertura l'ingresso sarà gratuito per tutte le donne che si saranno segnate in lista.



Domenica 28 luglio dalle ore 16:00 ci sarà il Daytime di Change Your Mind con ospite uno dei dj migliori al mondo: Marco Carola. Saranno anche ospiti Ale De Tuglie, I Proudly People e i djs resident Dajku Twins. Visionate il nostro sito per scoprire i prezzi e le liste in promozione.



Ricordiamo anche le grandi date di lunedì 12 agosto con Joseph Capriati e domenica 18 agosto con Loco Dice, sempre organizzate dal party Change Your Mind, ma rimanete sintonizzati perché stiamo per lanciare altri eventi imperdibili!



Ricordiamo di visitare il nostro sito: www.levelealassio.it per visionare promozioni e prezzi e per segnarsi in lista o di chiamare i numeri del nostro call center: +39 3279720920 / +39 3282828721 per riservare il tavolo.



Inoltre, se siete residenti ad Alassio e Albenga, avrete prezzi agevolati per tutti gli eventi!



Per offrire un miglior servizio l'ingresso sarà limitato e solo su prenotazione, per questo motivo è privilegiato l'accesso al Club per i clienti con prenotazione del tavolo.



Lasciati sorprendere dalla magia de Le Vele! Ti aspettiamo!







Change Your Mind Wed 24th Jul 2024



Join us and step into a new dimension!



Wed 24th Jul 2024

From 11pm till late

Live music from 7pm



LE VELE ALASSIO

presents

CHANGE YOUR MIND

LINE UP

Tini Gessler

Gutta

Dajku Twins



TIMETABLE

23:00 > 01:30 - Dajku Twins

01:30 > 03:30 - Tini Gessler

03:30 > 05:00 - Gutta



DETAILS

- Dress Code: Space / Dark & Silver

- Girls / Men +18

- Admission by reservation only

- Free shuttle service from Alassio railway station



DETTAGLI

- Dress Code: Space / Dark & Silver

- Donna / Uomo +18

- Ingresso solo su prenotazione

- Servizio navetta gratuito dalla stazione ferroviaria di Alassio



Evento Xceed:

https://xceed.me/it/alassio/event/change-your-mind-wed-24th-jul-2024--163425/channel--le-vele







Le Vele Alassio presents Mamacita Thursday 25th July 2024



Le Vele Alassio vi aspettano ogni Giovedì d'estate con Mamacita!!



Thursday 25th July 2024

From 11pm till late

Live music from 7pm



LE VELE ALASSIO

presents

MAMACITA



IN CONSOLLE

MAMACITA Crew

PERFORMERS: Mamacita Dancers

Official Radio Partner Radio 105

Visuals by Bridge Production



DETAILS

- Dress Code: Cool

- Girls / Men +18

- Admission by reservation only

- Free shuttle service from Alassio railway station



DETTAGLI

- Abbigliamento: Cool

- Donna / Uomo +18

- Ingresso solo su prenotazione

- Servizio navetta gratuito dalla stazione ferroviaria di Alassio



Evento Xceed:

https://xceed.me/it/alassio/event/le-vele-alassio-presents-mamacita-thursday-25th-july-2024--163526/channel--le-vele







Le Vele Alassio presents Andrea Damante Fri 26th Jul 2024



Fri 26th Jul 2024

From 11pm till late

Live music from 7pm



LE VELE ALASSIO

presents

ANDREA DAMANTE

LINE UP (A-Z)

Andrea Damante

Davide Penna

Giorgio V.



TIMETABLE

23:00 > 01:30 - Davide Penna

01:30 > 03:30 - Andrea Damante

03:30 > 05:00 - Giorgio V.



DETAILS

- Dress Code: Cool

- Girls / Men +18

- Admission by reservation only

- Free shuttle service from Alassio railway station



DETTAGLI

- Abbigliamento: Cool

- Donna / Uomo +18

- Ingresso solo su prenotazione

- Servizio navetta gratuito dalla stazione ferroviaria di Alassio



Evento Xceed:

https://xceed.me/it/alassio/event/le-vele-alassio-presents-andrea-damante-fri-26th-jul-2024--163585/channel--le-vele







Le Vele Alassio Saturday Stylhertz 27th July 2024



Join the coolest party ever!

Let the magic of Le Vele surprise you!



Saturday 27th July 2024

From 11pm till late

Live music from 7pm



LE VELE ALASSIO

presents

SATURDAY STYLHERTZ



LINE UP (A-Z)

Giorgio V.

Tigani

Special Guest DJ:

CASSIMM



TIMETABLE

23:00 > 01:30 - Tigani

01:30 > 03:30 - CASSIMM

03:30 > 05:00 - Giorgio V.



DETAILS

- Dress Code: Stylish

- Girls / Men +18

- Admission by reservation only

- Free shuttle service from Alassio railway station



DETTAGLI

- Abbigliamento: Stylish

- Donna / Uomo +18

- Ingresso solo su prenotazione

- Servizio navetta gratuito dalla stazione ferroviaria di Alassio



Evento Xceed:

https://xceed.me/it/alassio/event/le-vele-alassio-saturday-stylhertz-27th-july-2024--163623/channel--le-vele







Change Your Mind pres. Marco Carola at Le Vele Alassio Sunday 28th July 2024



Enjoy our daytime experience!



Sunday 28th July 2024

Daytime from 4pm till late



Change Your Mind

presents

MARCO CAROLA

at

Le Vele Alassio



LINE UP

MARCO CAROLA

Ale De Tuglie

Proudly People

Dajku Twins



DETAILS

- Dress Code: Savage / Flowers

- Girls / Men +18

- Admission by reservation only

- Free shuttle service from Alassio railway station



DETTAGLI

- Dress Code: Savage / Flowers

- Donna / Uomo +18

- Ingresso solo su prenotazione

- Servizio navetta gratuito dalla stazione ferroviaria di Alassio



Evento Xceed:

https://xceed.me/it/alassio/event/change-your-mind-pres-marco-carola-at-le-vele-alassio-sunday-28th-july-2024--160520/channel--le-vele







Le Vele Alassio presents Mamacita Daytime Sunday 11th August 2024



Le Vele Alassio vi aspettano domenica 11 agosto per questo evento esclusivo con Mamacita per la prima volta in versione Daytime!!



Sunday 11th August 2024

From 4pm till late



LE VELE ALASSIO

presents

MAMACITA

Daytime

IN CONSOLLE

MAMACITA Crew

PERFORMERS: Mamacita Dancers

Official Radio Partner Radio 105

Visuals by Bridge Production



DETAILS

- Dress Code: Cool

- Girls / Men +18

- Admission by reservation only

- Free shuttle service from Alassio railway station



DETTAGLI

- Abbigliamento: Cool

- Donna / Uomo +18

- Ingresso solo su prenotazione

- Servizio navetta gratuito dalla stazione ferroviaria di Alassio



Evento Xceed:

https://xceed.me/it/alassio/event/le-vele-alassio-presents-mamacita-daytime-sunday-11th-august-2024--163546/channel--le-vele







Change Your Mind pres. Joseph Capriati at Le Vele Alassio Monday 12th August 2024



Join us and step into a new dimension!



Monday 12th August 2024

From 11pm till late

Live music from 7pm



Change Your Mind

presents

JOSEPH CAPRIATI

at

Le Vele Alassio



LINE UP

JOSEPH CAPRIATI

Ben Sterling

Dajku Twins



DETAILS

- Dress Code: Space / Dark & Silver

- Girls / Men +18

- Admission by reservation only

- Free shuttle service from Alassio railway station



DETTAGLI

- Dress Code: Space / Dark & Silver

- Donna / Uomo +18

- Ingresso solo su prenotazione

- Servizio navetta gratuito dalla stazione ferroviaria di Alassio



Evento Xceed:

https://xceed.me/it/alassio/event/change-your-mind-pres-joseph-capriati-at-le-vele-alassio-monday-12th-august-2024--163286/channel--le-vele







Change Your Mind pres. Loco Dice at Le Vele Alassio Sunday 18th August 2024



Enjoy our daytime experience!



Sunday 18th August 2024

Daytime from 4pm till late



Change Your Mind

presents

LOCO DICE

at

Le Vele Alassio



LINE UP

LOCO DICE

Cristina Lazic

Djammin

Dajku Twins



DETAILS

- Dress Code: Savage / Flowers

- Girls / Men +18

- Admission by reservation only

- Free shuttle service from Alassio railway station



DETTAGLI

- Dress Code: Savage / Flowers

- Donna / Uomo +18

- Ingresso solo su prenotazione

- Servizio navetta gratuito dalla stazione ferroviaria di Alassio



Evento Xceed:

https://xceed.me/it/alassio/event/change-your-mind-pres-loco-dice-at-le-vele-alassio-sunday-18th-august-2024--161821/channel--le-vele







Per saperne di più e per prenotare visita:

https://bit.ly/LeVeleAlassioEvents



INFO & RESERVATIONS

+39 327 97 20 920

+39 328 28 28 721