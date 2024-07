Il Boca Beach Inaugura “Aperi Beach” Il nuovo Martedì di Sanremo

Martedì 23 Luglio, il Boca Beach è lieto di annunciare l'inaugurazione del nuovo format "Aperi Beach - Il Martedì Italiano", l’appuntamento infrasettimanale tra cibo e divertimento.

Per la prima volta, il Beach Club Sanremese presenta un evento serale destinato a rivoluzionare l'esperienza delle serate in spiaggia, offrendo un'atmosfera magica sotto le stelle.

L'evento avrà inizio alle 20:30 con una deliziosa cena a buffet a prezzo fisso, accompagnata dalla musica live di Rosario Rannisi. Gli ospiti potranno godere di un'atmosfera coinvolgente, con intrattenimento che li inviterà a cantare e ballare già durante la cena.

A partire dalle 23:00, la serata proseguirà con un vivace disco party. Il DJ set offrirà una selezione musicale con le migliori hit del momento e non solo, garantendo un'atmosfera energica e coinvolgente che farà ballare tutti fino a tarda notte.

L'intrattenimento sarà arricchito da allestimenti speciali, bottiglie da condividere con gli amici e un ambiente unico che solo una serata in spiaggia può offrire.

"Aperi Beach - Il Martedì Italiano" rappresenta un nuovo modo di vivere il beach club sanremese, combinando la magia della notte con musica e tanto divertimento.

Gli ospiti potranno prenotare la cena a buffet, caratterizzata da cibo di qualità e abbondante, ideale per trascorrere una serata infrasettimanale diversa dal solito. Inoltre, sarà possibile riservare un tavolo per la seconda parte della serata, con la possibilità di ordinare bottiglie e continuare la festa in un'atmosfera esclusiva.

Per maggiori informazioni e prenotazioni contattare:

Boca Beach Sanremo | Corso Guglielmo Marconi 99 | 18038 Sanremo (IM)

Info & Booking

+39 324 8047852

reservations@bocabeachsanremo.com