Ventimiglia, il premio “Eugenio Magnani” va alla dottoressa Stefania Falzone (Foto)

Il premio “Eugenio Magnani” va alla dottoressa Stefania Falzone, direttore esecutivo in Investment Banking della banca JPMorgan, ventimigliese doc e brillante studentessa del Liceo Aprosio. La cerimonia di consegna della terza edizione del premio si è svolta, ieri sera, sulla terrazza del Forte dell’Annunziata alla presenza di autorità civili, associazioni del territorio e di una delegazione di studenti del Liceo Aprosio, capitanata dal dirigente scolastico Lara Paternieri.

Stefania Falzone ha conseguito le lauree in Economia internazionale market e nuove tecnologie e International management presso l'università Bocconi di Milano. Dopo varie esperienze lavorative oggi ricopre il ruolo di direttore esecutivo in Investment Banking nel settore telecomunicazioni e media della banca mondiale Jp Morgan a Londra. La dottoressa Falzone con tenacia ha girato il mondo per poter crescere ogni giorno con nuove esperienze professionali e per potersi affermare in ruoli sempre di maggiore responsabilità ed apicali nel settore della finanza bancaria attestando che il lavoro femminile è in continua crescita e rappresenta un aspetto importante dello sviluppo occupazionale. Rappresenta un esempio positivo e concreto, un riferimento per molti giovani della città di Ventimiglia, dimostrando quanto sia importante, partendo da una solida base formativa, impegnandosi con grandi sacrifici, poter raggiungere obiettivi importanti e ruoli apicali.

Per l'occasione erano presenti ospiti d'eccellenza: Giuseppe Argirò, brillante top manager, amministratore delegato della società CVA, compagnia valdostana delle Acque che con 1,7 miliardi di fatturato è l'azienda pure green più grande d'Italia e quinto produttore di energia del paese; Anselmo De Titta, nuovo a.d. della società Marina Development Corporation (MDC), società che si occupa della rigenerazione di waterfront sul Mediterraneo per creare destinazioni turistiche d’eccellenza, attraverso progetti di sviluppo immobiliare sostenibile; ed Erika Martini, operante nell'ambito della sanità privata e presidente provinciale di Impresa Donna. Insieme a Stefania Falzone, gli ospiti hanno raccontato le loro esperienze, aneddoti di vita reale e professionale. Un importante parterre di eccellenze professionali in cui prevale e distingue la storia di questo premio, la provenienza scolastica di quasi tutti i soggetti: il Liceo Aprosio. I premiati di tutte le edizioni e l'ospite d'onore, hanno iniziato la loro carriera sui banchi dell'istituto di via Don Bruno Corti, storico parroco e amato docente, un fil rouge magico che si vuole ripetere anche per i prossimi anni.

Il premio, realizzato con un'anima di legno massello d'ulivo caratteristico del nostro territorio e simbolo di tenacia e resistenza, è intitolato alla memoria di Eugenio Magnani. "Per noi Eugenio Magnani, uno dei più brillanti delegati-manager della promozione turistica e una persona straordinaria che ci ha lasciato troppo presto, rappresenta l'essenza di questo premio che nasce dal bisogno di comunicare ai giovani il valore del sacrificio, attraverso cui è possibile raggiungere la piena realizzazione personale" - dicono gli organizzatori - "Per questi valori, con questo spirito, per la storia professionale e umana che ha rappresentato Eugenio Magnani".

Un obiettivo raggiunto dai fondatori di questo premio, Marina Development Corporation e di Confesercenti provinciale di Imperia, che, con il patrocinio del Comune, hanno voluto creare un evento pubblico per valorizzare il ruolo della scuola, del lavoro dei docenti e l'importanza di partire da una base didattica solida per potere raggiungere successivi formativi e ambiziosi obiettivi ma anche la volontà dare luce alla città di Ventimiglia, troppo spesso bistrattata e protagonista di cronache non eccellenti, nel segno di Eugenio Magnani, premiando ogni anno delle stelle nate e cresciute a Ventimiglia.

L'edizione 2024 del Premio “Eugenio Magnani” si è distinta, quindi, per una nuova ripartenza, un consolidamento della collaborazione con il Liceo Aprosio, che da quest'anno è diventato partner principale, assumendo il ruolo centrale di selezionatore dei curriculum scolastici e professionali per la scelta dei candidati delle prossime edizioni con il fine di valorizzare e supportare gli studenti più meritevoli tramite testimonial di Ventimiglia che partendo da questa città hanno raggiunto risultati d'eccellenza.