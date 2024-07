Escluso dalle presentazioni ufficiali: scoppia battibecco tra un dipendente Mdc e un consigliere di Ventimiglia

Battibecco pubblico tra un dipendente di Marina Development Corporation e un consigliere comunale di maggioranza di Ventimiglia. Sarebbe avvenuto nel corso della serata del premio “Eugenio Magnani” consegnato alla dottoressa Stefania Falzone.

In occasione della cerimonia di consegna della terza edizione del premio, che si è svolta sulla terrazza del Forte dell’Annunziata, secondo alcune indiscrezioni, un dipendente di Mdc avrebbe presentato ufficialmente al nuovo Ceo di Mdc tutti i rappresentanti dell'amministrazione comunale presenti in prima fila tranne un consigliere comunale dichiarando, a voce alta davanti a tutti, "questo non so chi sia".

Un gesto e un commento che hanno fatto scaturire così un battibecco acceso tra il consigliere comunale interessato, sorpreso e offeso di non essere stato riconosciuto, e il dipendente di Mdc.