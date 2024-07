Ventimiglia: Paita: "Immigrate brutalizzate potrebbero essere le nostre figlie. Riflettiamo"

"Le immagini delle migranti prese a cinghiate e umiliate da parte del camionista che a Ventimiglia le aveva sorprese nascoste nel suo tir rappresentano una fotografia atroce di quello che sta accadendo sotto i nostri occhi", così la senatrice Raffaella Paita

"Ogni anno sono migliaia le persone che cercano di passare da questo confine per rifugiarsi in Francia, prosegue Paita, molte sono giovani donne che potrebbero essere le nostre figlie e sono trattate come le ragazze di quel video! La disumanità di quelle immagini ci deve far riflettere così come la decisione di chi ha deciso di postare le foto sui social media. Speriamo davvero che vengano presi i provvedimenti del caso e si giudichi ciò che è avvenuto con la massima severità".