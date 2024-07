Migranti presi a cinghiate all’autoporto di Ventimiglia, Di Muro: "Condanno l'episodio, persone coinvolte condotte al Pad" (Foto)

"Condanno fermamente l'episodio di ieri, nessuno può permettersi di usare la violenza contro un'altra persona. Detto questo, non ci si può limitare a commentare questo gesto ma vanno fatte anche altre considerazioni". Con queste parole il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro commenta l'episodio che si è verificato ieri all’autoporto: un uomo ha preso a cinghiate i migranti per farli scendere dal proprio tir.

"Penso sia doveroso riflettere in merito alla sicurezza per gli autotrasportatori che, per svolgere correttamente il loro lavoro, non devono correre il rischio, a loro insaputa, di incorrere nel reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Ne parlerò con Autostrade" - sottolinea Di Muro - "Spiace dover constatare che alcuni esponenti politici strumentalizzino questa vicenda per avanzare la proposta di aprire un nuovo centro di accoglienza. Non sanno, o forse preferiscono strumentalizzare anziché informarsi, che le persone coinvolte sono state assistite all’interno del PAD già in funzione e che, successivamente a questo episodio, sono state ricondotte, con ogni forma di assistenza, all’interno della struttura grazie all’intervento della Caritas sotto il coordinamento della Prefettura".

"Chi mi conosce sa che sono per la linea dura nei confronti di migranti che compiono gesti di violenza nella nostra città" - dice Di Muro - "ma è altrettanto vero che uno dei primi atti che ho firmato da sindaco in materia di immigrazione è stato quello utile ad aprire il PAD per soggetti vulnerabili, famiglie e bambini e che, in questo caso, si è dimostrato uno strumento efficace ed efficiente".