Autotrasportatore prende a cinghiate i migranti a Ventimiglia: l'indignazione della Cgil

“Dopo aver visto le immagini del camionista che prende a cinghiate le persone migranti facendole scendere dal proprio camion non possiamo che esprimere profonda indignazione”. Interviene in questo modo la Cgil di Imperia, commentando l’episodio del camionista all’autoporto di Ventimiglia.

“E non ci si fermi alla pur drammatica apparenza – prosegue - se questo è un episodio fuori da ogni limite, altrettanto grave ed intollerabile è accettare che ogni giorno ci siano passeur che, con metodi inumani, chiudano migranti nei camion, li abbandonino nei sentieri sulla montagna o in autostrada. E che ogni giorno decine di persone e stazionino nel centro di Ventimiglia dormendo sotto i ponti. Quando potremo vedere l'apertura del PAD promesso dal Ministro Piantedosi più di un anno fa? Quando si smetterà di parlare di CPR si metteranno in campo azioni di accoglienza per rispondere alle esigenze delle persone migranti e della città di Ventimiglia? L'episodio di oggi è solo la punta dell'iceberg”.

“Chiediamo a gran voce alle forze dell'ordine – termina la Cgil - di tentare di identificare il camionista per perseguirlo a norma di legge ed al sindaco Di Muro di attivarsi per dare seguito agli impegni relativi al Pad”.