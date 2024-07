Arma di Taggia, sale l’attesa per la grande festa del Carnevale estivo (Foto)

Sale l’attesa per la grande festa del Carnevale estivo di Arma di Taggia. Come ormai da tradizione, torna una delle feste più attese della stagione estiva nella Riviera dei Fiori che andrà in scena il 20 luglio, a partire dalle 20.30.

Ogni anno la manifestazione vede la partecipazione delle spiagge, delle associazioni del territorio, delle scuole di danza e di tanti gruppi di amici che si mettono in gioco per questa occasione divertente e goliardica. La serata inizierà in piazza della Vittoria, alle 20.30, con DJ Prince e i gruppi in maschera pronti per sfilare nelle vie del borgo marinaro. Alle 21 le scuole di danza Asd Artedanza e Asd La Pineta Planet Sport si esibiranno in piazza Tiziano Chierotti.

Alle 22 partirà il corteo che attraverserà il lungomare, via Queirolo e arriverà in piazza Tiziano Chierotti dove ad attenderlo ci sarà il mitico showman Gianni Rossi, presentatore della manifestazione. Ad aprire la sfilata saranno, per la prima volta, gli sbandieratori di Ventimiglia. L’edizione 2024 vedrà anche la partecipazione del gruppo di percussioni Bloco JA, diretto dal maestro Andrè Trabucco; dei trampolieri di Fem Spettacoli e di Katy Silva con le sue bravissime e bellissime ballerine brasiliane.

L’assessore alle Manifestazioni, Barbara Dumarte, commenta: “E’ sempre impegnativo, ma altrettanto gratificante organizzare il Carnevale Estivo di Arma. Si tratta infatti di una bellissima collaborazione tra l’amministrazione, gli uffici comunali, le associazioni, le spiagge e i commercianti del nostro comune. Come ogni anno vedremo centinaia di residenti e turisti partecipare in prima persona con maschere, travestimenti, scenografie. Dietro a questa serata c’è tantissimo lavoro e voglio ringraziarli personalmente per mettersi a disposizione ogni anno”.

Ecco tutte le associazioni, le spiagge e i gruppi partecipanti:

• Asd Artedanza

• Asd La Pineta Planet Sport

• Bagni Idelmery

• Bagni Meridiana

• Bagni Piccolo Lido

• Comitato Natale a Villa Boselli

• Gruppo Sbandieratori di Ventimiglia

• Katy Silva e le ballerine brasiliane

• Levà C’è

• Naturun Team Valle Argentina

• Orchestra di percussione Bloco JA

• Sempre in forma