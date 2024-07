Sanremo: il sindaco Mager sui lavori del parco Sud Est "Area riaperta a partire da lunedì"

La questione del parco Sud est di Sanremo dovrebbe essere finalmente giunta a una conclusione: il sindaco Alessandro Mager, dopo aver saputo che i lavori di ripavimentazione dell'area giochi non si erano conclusi nei tempi stabiliti, ha allertato la dirigente Linda Peruggi, la quale ha prontamente contattato la ditta incaricata.

Stando a quanto dichiarato a Sanremonews, la società ha detto di aver riscontrato delle difficoltà nel corso dell'ultima settimana dei lavori, che ne hanno rallentato l'effettiva conclusione. Nel contempo hanno però fatto sapere che per riconsegnare al più presto l'area giochi ai cittadini lavoreranno alacremente durante il fine settimana, in modo da poter ultimare tutte le operazioni entro lunedì 8 luglio e riaprire il parco ai bambini.

Era stato dichiarato che doveva trattarsi di un intervento lampo per sostituire la pavimentazione anti trauma, garantendo la sicurezza dei bambini, e che il 5 di luglio l'area sarebbe stata aperta fino alla fine della stagione, con i lavori che sarebbero dovuti ricominciare a ottobre. Il quadro alla scadenza però è decisamente diverso, con la recinzione ancora presente a impedire l'accesso.

Una buona notizia per i genitori e i gestori di attività della zona, preoccupati dal lento procedere delle operazioni, e che vedendo le recinzioni ancora sollevate non sapevano cosa sarebbe stato dell'area per la stagione estiva, in quanto una sua chiusura prolungata sarebbe stata una vera mazzata per il turismo.