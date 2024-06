Sanremo: l'amministrazione risponde sui lavori nel parco Sud est della città, conclusione prevista il 5 luglio

Prima questione da risolvere per il neoeletto sindaco Alessandro Mager, che in seguito alle proteste mosse dai cittadini sui lavori del parco Sud est della città, nei pressi di Portosole, si è subito mosso per comprendere a pieno la situazione e la natura dei lavori in corso.

Intervenuto sul luogo insieme alla dirigente Linda Peruggi, il primo cittadino ha fatto sapere che entro 10 giorni il cantiere dovrebbe essere rimosso, una volta conclusi i lavori di ripavimentazione dell'area, per restituire il parco ai passanti e ai turisti durante l'estate. Al termine della stagione è poi prevista la seconda parte dei lavori, che andrà invece a toccare le aree verdi del parco.

"Quando ho saputo della cosa sono subito intervenuto per capire cosa era successo - ha detto il sindaco - mi sono immediatamente mosso. Mi è stato spiegato che si tratta un lavoro di soli 10 giorni per sostituire la pavimentazione antitrauma. Mi hanno garantito che il 5 luglio le operazioni termineranno e il parco tornerà a disposizione. L'importante è che si lavori con solerzia e si restituisca l'area ai cittadini il prima possibile".