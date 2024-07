Sanremo: dura risposta di Salesi (PD) al M5S "Leggo acredine ma anche sconforto per il risultato elettorale"

Il segretario cittadino del Partito Democratico, Gianni Salesi, interviene per rispondere al Movimento Cinque Stelle sanremese (QUI), che oggi ha commentato la presentazione della Giunta guidata dal Sindaco, Alessandro Mager.

“Viene evidenziato nelle dichiarazioni – dice Salesi - l'acredine e anche lo sconforto, in riferimento al risultato elettorale, di chi pensava di mantenere un seggio di opposizione in Consiglio comunale e non c'è riuscito e, che nei bar di Coldirodi, durante la campagna elettorale, si faceva chiamare ‘sindaco’. Ssembra scritto da Alessandro Di Battista, sia per il tono che per i contenuti: ‘il PD è il cattivo, poltronaro e considera Fulvio Fellegara un manutengolo’. Invece i 5 Stelle hanno una benevola considerazione verso le liste di Mager, poverine che ‘con impegno personale di ciascuno si sono messe a sostegno di Mager si ritroveranno prive di incarichi e con qualche mal di pancia’, ed il riferimento non può che essere verso la lista di Sanremo al Centro, peraltro ben imbottita di ex rappresentanti del PD. I Cinque Stelle si sono presentati a questa tornata elettorale con una loro candidatura a sindaco con l'evidente ed unico intento di limitare e contenere la candidatura di Fellegara sindaco, che invece aveva compattato tutta la sinistra. Certo, vale quanto a tutti è chiaro da tempo, quando non si è nè di destra nè di sinistra, certo si è di destra. Basta vedere i risultati elettorali del ballottaggio nelle sezioni di Coldirodi dove i voti dei 5 Stelle si sono riversati sul candidato Rolando, visto che i loro amici, che imbottivano la lista di Sanremo al Centro, non avevano ottenuto il successo sperato”.

“Il PD sanremese – termina Salesi - e la lista di Generazione Sanremo hanno volutamente impedito che la prossima amministrazione, al di là del candidato Rolando, fosse di ‘destra’ scegliendo un Sindaco e liste civiche che, nella loro composizione, vedevano la presenza di orientamenti politici anche diversificati e sopratutto convergendo su aspetti programmatici per noi importanti fatti propri dal Sindaco Mager. Che piaccia o non piaccia la presenza in amministrazione di Fulvio Fellegara quale vice sindaco e un assessore di rilievo al Partito Democratico sono elemento di garanzia per l'attuazione delle istanze programmatiche portate avanti nella nostra campagna elettorale e sostenute dal 20% degli elettori votanti che ci hanno dato la fiducia e che non vogliamo tradire”.