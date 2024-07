Elezioni Sanremo, M5S: “Finito il teatrino delle poltrone, la giunta ‘fellager’ si metta al lavoro: vigileremo sul suo operato”

“Nel segno della continuità con Biancheri è stata finalmente ufficializzata la giunta che guiderà Sanremo. Gli accordi tra la compagine pseudo civica di Mager e Fellegara sono risultati utili soltanto a far ottenere qualche poltrona agli esponenti PD e al loro candidato, che si ergeva ad alternativa tra ‘le due facce della stessa medaglia’ ma che si capiva già dalle prime uscite che si sarebbe rimangiato ogni slogan pur di partecipare alla festa. Fellegara nominato addirittura vicesindaco dopo mesi di campagna elettorale da ‘alternativo’ garantirà probabilmente ulteriori successi al PD anche nelle nomine delle partecipate”. Ad intervenire sul risultato delle elezioni amministrative è il Movimento 5 Stelle di Sanremo che continua: “D’altro canto invece le quattro liste che con impegno personale di ciascuno si sono messe a sostegno di Mager si ritroveranno prive di incarichi e con qualche mal di pancia. Peraltro, anche in assenza di poltrone promesse (‘perché nessuno fa niente per niente’, come disse Fellegara dal palco), il ballottaggio avrebbe molto probabilmente consegnato ugualmente a Mager la città in funzione anti-destre come già si verificò venti anni fa proprio ai danni di Rolando e che, numeri alla mano, era lecito attendersi anche questa volta".

"Quasi nessuna sorpresa sugli incarichi: continuità per la Presidenza del Consiglio comunale a Il Grande; rientro in pompa magna al Turismo per Sindoni dopo le doverose dimissioni per il brutto scontro verbale con un giornalista di un giornale online nella scorsa consiliatura poi archiviato dal Giudice; e delega ai cimiteri per Fellegara. Pare giusto, visto che con la sua campagna elettorale la coerenza è morta e sepolta".

"Il Movimento 5 Stelle Sanremo augura alla Giunta ibrida a guida PD di riuscire a risolvere i problemi di Sanremo: noi ci impegneremo nel fare proposte, sottolineare i bisogni dei cittadini e ricordare che le promesse della campagna elettorale vanno mantenute”.