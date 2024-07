Dolceacqua: un'estate di eventi per il paese dei Doria, musica, teatro e spettacoli per tutti

Numerosi gli appuntamenti per l’estate di Dolceacqua, che avranno inizio a partire da domenica 14 luglio con l’osservazione astronomica al castello dei Doria. Sagre, musica dal vivo, teatro e spettacoli per grandi e piccini che allieteranno per tutta l’estate.

Tra i nomi più conosciuti, Massimo Olcese, Alessandro Bergalllo, Vincenzo Laganà, Alessandro Carassale, oltre a compagnie teatrali e gruppi musicali del territorio come Liber Theatrum e le Black Widow. Troverete informazioni dettagliate sulla locandina. Non mancherà lo spettacolo di magia, genere che negli scorsi anni ha riscosso grande successo, al quale si aggiungerà una serata di comicità con Alessandro Bianchi, reduce dal programma televisivo GialappaShow.

Dopo il grande successo delle scorse edizioni, sabato 20 luglio torna ‘Il Dolceacqua in piazza’, degustazione di vino Rossese DOC direttamente dai produttori e abbinata a prodotti tipici. L’appuntamento con i fresciœi ed il carnevale estivo organizzate dalla pro-loco Dusaigoti sono rispettivamente previste per sabato 27 luglio e sabato 3 agosto. Torna invece il Ghost Tour organizzato dall’associazione Autunnonero in collaborazione con il centro culturale.

“Questi sono solo alcuni degli eventi previsti per la stagione estiva - dice la consigliera Luana Mauro - ma ce ne sono molti altri che troverete sul nostro sito internet e sulle nostre pagine social. La novità di quest’anno è la ‘Cena in bianco’ al Castello dei Doria l’11 agosto che ho fortemente voluto e organizzato con la collaborazione della Cooperativa Omnia. Desidero ringraziare tutte le associazioni di volontari che da anni aiutano l’amministrazione a creare un calendario ricco di variegati eventi, così da accontentare un buon target di persone. Potete inoltre iscrivervi alla newsletter tramite il nostro sito internet, per rimanere sempre aggiornati”.