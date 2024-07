A scuola di innovazione digitale per i docenti dell'Istituto Comprensivo di Riva Ligure e di San Lorenzo al Mare

Le lezioni sono ormai terminate ma gli insegnanti di Riva Ligure, di San Lorenzo al Mare, di Civezza, di Pompeiana, di Santo Stefano sono ancora impegnati perché hanno deciso di sfruttare il periodo estivo per dedicare spazio alla propria formazione attraverso un ciclo di incontri “Peer to peer” incentrati sull'uso di strumenti digitali e app a servizio della didattica, sul potenziamento delle lingue straniere comunitarie (francese e inglese), sulla strategie digitali inclusive.

L'obiettivo è soprattutto quello di scoprire nuovi mezzi per coinvolgere gli studenti e per imparare nuove modalità di fare scuola sperimentando sul campo. Gran parte degli incontri si sono già svolti nei mesi invernali e primaverili, altri sono iniziati a fine giugno. Essi rientrano nei progetti PNRR attivati dalla Dirigente Scolastica Paola Baroni nell'ambito delle Competenze STEM, multilinguistiche e in quelle legate alla transizione digitale.

I dispositivi su cui gli insegnanti si stanno aggiornando riguardano anche i Visori Meta quest, l'uso di Lego WeDo 2.0, di Scratch e di Cubetto. Le lezioni sono tenute da docenti interni qualificati (Adele Gazzano, Silvia Panebianco, Valentina Paolino, Flavia Beretta) e da esperti madrelingua di lingua inglese e francese (Sheida A Rad, della scuola Premier English, e Lorie Joly) coadiuvate dalle professoresse Cinzia Vassallo e Elena Feretti.