Taggia, turisti in 'pellegrinaggio' per il nido della tartaruga, i biologi: "La schiusa delle uova tra due mesi" (Foto e video)

Un pellegrinaggio lungo e sincero. La notizia delle uova della tartaruga Caretta Caretta sulle spiagge dello stabilimento balneare Piccolo Lido di Arma di Taggia ha fatto il giro di tutta la Riviera di Ponente. La straordinarietà dell'evento (si tratta della prima volta nella storia della provincia di Imperia e la quarta in assoluto in Liguria) sta richiamando turisti da ogni dove, i quali in massa si fermano ad osservare in rigoroso silenzio il nido della tartaruga, ora recintato e protetto da una gabbia.

"Abbiamo visto le tracce dal mattino presto, poi abbiamo messo subito in moto la macchina organizzativa", ha affermato il bagnino Franco, uno dei primi ad accorgersi del nido di tartaruga giovedì 27 giugno. "Adesso nell'area abbiamo posizionato una gabbia per proteggere le uova da malintenzionati e animali. Sono tantissime le persone accorse in spiaggia, sembra un pellegrinaggio: tutti vogliono vedere il nido della tartaruga".

"Adesso la zona è sicura - spiega Davide Ascheri, biologo dell'Associazione Delfini del ponente - Nei prossimi due mesi monitoreremo il nido sotto vari aspetti. Le uova sono protette e si trovano a 40 cm di profondità. La schiusa avverrà tra 50-60 giorni, poco prima faremo dei monitoraggi per prepararci a questo evento. Quando sarà il momento, creeremo una sorta di corridoio per aiutare le piccole tartarughe a raggiungere il mare".