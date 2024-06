Fino a domenica prossima il Liceo Cassini di Sanremo partecipa allo 'YounG7' a Lignano Sabbiadoro

Da ieri e fino a domenica una delegazione del Liceo “G.D. Cassini” di Sanremo, composta dagli studenti e studentesse Fabiano De Filpo della classe 3F, Cleope Giromini della classe 3G, Ester Magrotti 4R, Alessandro Mazzoletti della classe 4F e accompagnati dalla professoressa Marianela Gonzalez prende parte all'iniziativa nazionale 'YounG7 for education – Scuola Futura' a Lignano Sabbiadoro.

L’iniziativa si svolge in parallelo alla riunione dei Ministri dell’Educazione dei paesi del G7, all’interno della Presidenza italiana del G7, prevista a Trieste dal 27 al 29 giugno. L’iniziativa prevede laboratori di formazione per studenti e docenti provenienti da una rappresentanza di scuole italiane e di quelle dei Paesi del G7. Il Liceo Cassini è una delle diciotto scuole italiane che sono state selezionate e vede i suoi studenti e la docente accompagnatrice prof.ssa Gonzalez confrontarsi con strumenti e metodologie innovative, in coerenza con quanto previsto dal PNRR Istruzione - Investimento 2.1.

In questi giorni studenti e docenti stanno lavorando in gruppi di lavoro eterogenei, sia per provenienza sia per indirizzo scolastico su temi di grande attualità, quali i conflitti attualmente in corso nel mondo, l’intelligenza artificiale e le sue prospettive di applicazione , le questioni migratorie, il rapporto fra clima e utilizzo dell’energia. Alla fine dei lavori, prevista per sabato, gli studenti e le studentesse partecipanti proporranno le proprie proposte e soluzioni dinanzi a rappresentanti delle istituzioni, in primis al ministro dell’Istruzione Valditara, e delle organizzazioni internazionali e della società civile.