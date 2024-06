Camporosso, “Insieme per Samu”: raccolti oltre 18mila euro (Foto)

Raccolti oltre 18mila euro dall'Aceb per aiutare Samu, un bimbo di tre anni affetto da Sma1 che lo costringe a stare su una sedia a rotelle, a realizzare il suo sogno: giocare insieme ai compagni.

Grazie all'immensa generosità delle tantissime persone che hanno partecipato all'incontro solidale “Insieme per Samu”, andato in scena lo scorso 1° giugno al Palatenda Bigauda a Camporosso, e alla raccolta fondi per acquistare una casetta gioco inclusiva, Samuele potrà divertirsi, nel cortile della sua scuola, insieme ai compagni dell'infanzia di Soldano in una struttura giochi specifica. "È stata straordinaria la raccolta fondi organizzata dallo staff 'Insieme per Samu', composta dai genitori di Samuele, da un gruppo di mamme e dalle maestre della scuola di Soldano" - fa sapere il vicepresidente di Aceb Davide Grimaldi - "Il cuore d'oro di molte persone e numerosi sponsor, oltre alla straordinaria serata del primo giugno scorso, ha permesso all'associazione Aceb di Camporosso di incassare donazioni per 18.064,41 euro che sono stati poi trasferiti al comune di Soldano per l'acquisto di una casetta inclusiva per permettere a Samuele e a tutti i bambini della scuola di divertirsi insieme".