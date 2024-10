Ventimiglia: ‘I giovani nei tempi dell’incertezza’: domani la presentazione al salone Sant’Agostino

Il Dott. Roberto Ravera, direttore di Psicologia dell’Asl 1 presenterà domani (ore 17.30) a Sant'Agostino i dati e i contenuti della ricerca condotta lo scorso anno su oltre 4.000 giovani della provincia di Imperia. La ricerca mirava a comprendere la costellazione dei riferimenti emotivi, cognitivi e sociali del mondo dei giovani.

L’identità sessuale, il rapporto con la tecnologia, la scuola e gli insegnanti, le relazioni con i genitori, gli adulti e i loro coetanei sono alcuni dei temi analizzati. Tutto ciò rappresenta una sfida importante, non solo per i genitori, ma per tutta la collettività sociale considerando che i giovani rappresentano il nostro futuro. Attraverso la ricerca si vuole dare un’occasione ai genitori, educatori e insegnanti di confrontarsi con queste problematiche. Introdurrà l’incontro il Prof. Mauro Lazzaretti Presidente di Scuola di Pace APS Ventimiglia.