Sanremo: musica notturna a tutto volume e schiamazzi nella piazza della movida, l'esposto è sul tavolo delle Istituzioni

L’esposto è partito e, secondo quanto affermato dai residenti, anche le forze dell’ordine hanno chiamato gli stessi per informarsi della situazione.

Nelle scorse settimane, infatti, avevamo pubblicato le lamentele dei residenti di piazza Bresca, per musica ad altissimo volume in piena notte e schiamazzi anche dopo la chiusura dei locali. Ora l’esposto, firmato da Enrica Pisoni, è sul tavolo di Prefetto, Sindaco e forze dell’ordine: “Principalmente nelle giornate del venerdì, sabato e domenica – evidenzia nella missiva la firmataria - ma talvolta anche durante la settimana le serate si caratterizzano per emissioni musicali fuori controllo. Viene allestita una posizione per un dj, vengono utilizzati amplificatori e la piazza si trasforma in una discoteca a cielo aperto”.

La signora Pisoni, che ha una casa in piazza Sardi che insiste però anche su piazza Bresca, ha anche evidenziato nella missiva alle autorità competenti: “Abbiamo la casa da sempre e, quindi, abbiamo visto il trasformarsi della piazza, con l'apertura negli anni dei vari locali. Ci sono stati momenti difficili e momenti più sereni, ma ora ci sentiamo presi in giro manca totalmente il rispetto. L'inciviltà ha preso il sopravvento. Ovviamente prima di fare questa segnalazione ho cercato di raggiungere un accordo bonario con il responsabile del rumore, telefonando ripetutamente durante le notti e chiedendo la cortesia che venisse abbassata la musica. Ma purtroppo non ho avuto alcun riscontro e le mie telefonate che supplicavano di abbassare la musica non venivano nemmeno prese in considerazione”.

Enrica Pisoni, nel suo esposto, ha sottolineato che “L’aspetto ancora più sconfortante è la mancanza di sostegno da parte delle forze dell'ordine, sia vigili, sia polizia, sia carabinieri, non intervengono a favore dei cittadini in questi casi, perché le telefonate dai residenti vengono fatte, ma non ci sono interventi al riguardo”. La residente della piazza matuziana ha concluso, confidando che le autorità competenti possano prendere in considerazione il suo appello “Per vedere salvaguardato il mio diritto alla salute e quello dei residenti della piazza”.

Ora la firmataria dell’esposto, ma anche altri residenti che sono disturbati dalla musica notturna, si augurano che le forze dell’ordine possano intervenire al più presto.