Il lions Club Sanremo Matutia inizia la sua attività sociale con 5 nuovi soci

Nei giorni scorsi, durante il meeting di apertura dell’anno sociale presso il ristorante dello Yacht Club, cinque nuovi soci sono entrati a far parte del sodalizio matuziano.

Un nuovo socio è una forza in più per la realizzazione dei tanti service che la Presidente del Club Elena Lanteri Cravet ha intenzione di portare a termine nel suo anno lionisitco e cinque rappresentano tante forze, una nuova linfa al club. Ana Popovic medico geriatra, Raffaella Canessa avvocato, Domenico Sciolla ingegnere, Laura Garibotto dirigente medico e Vincenzo Malacarne professore di violoncello, sono entrati a far parte del Lions International, la più grande associazione di volontariato al mondo, che conta la presenza in 200 paesi con 1.345.000 soci.



La serata, che ha visto la presenza di molti amici e simpatizzanti, ha avuto come relatrice la dottoressa Stefania Demontis ,direttore della Nutrizione Territoriale della nostra ASL, che ha intrattenuto gli ospiti con una interessante relazione sul tema ”MANTENIAMO LA SALUTE A TAVOLA”. Molto partecipata e applaudita la cerimonia di investitura dei nuovi soci che sono stati spillati dalla Presidente, dalla Segretaria Distrettuale Sara D’Amico e dal Presidente di Zona Fabrizio Condrò.