Incontro solidale per acquistare una casetta gioco inclusiva, a Camporosso "Insieme per Samu" (Foto e video)

Musica, spettacoli, cena solidale ed estrazione a premi. Un successo l'incontro solidale “Insieme per Samu”, andato in scena ieri al Palatenda Bigauda a Camporosso. L'obiettivo della serata era raccogliere fondi per acquistare una casetta gioco inclusiva e realizzare così il sogno di un bimbo di tre anni affetto da Sma1 che lo costringe a stare su una sedia a rotelle.

Grazie all'immensa generosità dei tantissimi presenti Samuele potrà giocare nelle casette del cortile della sua scuola insieme ai compagni della scuola dell'infanzia di Soldano in una struttura giochi specifica. "L'iniziativa, nata da una mia idea, è stata possibile grazie alla collaborazione di tante persone: in primis le mie collaboratrici che per mesi si sono impegnate per realizzare questo evento rinunciando a tanto, un gruppo di mamme di Soldano, i comuni di Camporosso e Soldano, l'Aceb di Camporosso, la Pro loco di Camporosso 'Amici del Mulino' e la Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia" - dice la mamma di Samu, Alessandra - "Desidero ringraziare tutti per l'immensa generosità, il comune di Camporosso per l'ospitalità, il comune di Soldano per il supporto, l'Aceb di Camporosso, la Pro loco di Camporosso 'Amici del Mulino' e la Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia per la loro collaborazione".

La festa solidale è stata animata da uno spettacolo dei bambini della scuola dell'infanzia e primaria di Soldano, dalla sfilata Minnie&Co in collaborazione con Emotions Events, dalla cena solidale, da truccabimbi e gonfiabili, dagli animali della fattoria didattica certificata The dream ranch, dal gruppo musicale Jump to Jump di Vallecrosia e da un'estrazione a premi.