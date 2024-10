Sport, convivialità e solidarietà nell'entroterra: a Vallebona torna la "Festa d'Autunno" (Foto)

Santa messa, marcia panoramica, piatti tipici e tanti giochi. A Vallebona torna la Festa d'Autunno, quest'anno giunta alla 36esima edizione. L'appuntamento sarà oggi dalle 9 alle 17 al centro ricreativo e sportivo Fabio Taggiasco.

La giornata, promossa da sempre dal parroco Don Salvatore Crisopulli, inizierà con la celebrazione della santa messa alle 9.15, dopo di che partiranno i partecipanti che, a partire dalle 9, si iscriveranno alla 35esima Marcia panoramica di 10 km non competitiva nelle campagne di Vallebona. "Un'occasione per poter godere di una vista panoramica spettacolare sulle vallate circostanti" - fanno sapere gli organizzatori - "A metà percorso è previsto un ricco e simpatico ristoro che accoglierà tutti i partecipanti con prelibatezze di ogni genere, dolci e salate, bevande calde, fredde e buon vino".

Alla conclusione, a mezzogiorno, si potranno degustare piatti tipici, come polenta, pasta, carne alla brace, patate fritte e buon vino, che verranno preparati dalla Pro Loco. Il pomeriggio, invece, sarà animato da giochi e grandi attrazioni, stima della toma, pesca di beneficenza, grande tombolata mentre i volontari del paese prepareranno le caldarroste.

Un evento sportivo, conviviale e solidale, organizzato dalla parrocchia in collaborazione con il Comune, la Pro Loco e altre associazioni locali. "L'incasso della Festa d'autunno, come sempre, verrà devoluto per le spese di manutenzione che la chiesa parrocchiale sostiene durante l'anno" - fa sapere don Salvatore -"Vi aspettiamo per trascorrere una giornata insieme".