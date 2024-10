Cooperazione migratoria e transfrontaliera tra Italia e Francia: visita dei Ministri Tajani e Piantedosi domani a Ventimiglia e Mentone

Due Ministri nello stesso giorno a Ventimiglia e Mentone, per il rafforzamento della cooperazione migratoria e transfrontaliera tra Italia e Francia.

La visita è fissata per domani e vedrà al confine il vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, e il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Saranno in missione a Mentone e Ventimiglia per incontrare le forze di sicurezza incaricate del controllo della frontiera italo-francese, insieme al Primo Ministro francese, Michel Barnier, e al Ministro dell’Interno francese, Bruno Retailleau.

I due Ministri arriveranno a Villa Maria Serena, a Mentone, in tarda mattinata mentre, nel primo pomeriggio è prevista la successiva visita al Centro Cooperazione Polizia e Dogana (CCPD). Tajani e Piantedosi si sposteranno successivamente a Ventimiglia, dove incontreranno i media, nella Sala Consiliare del Comune.