Vallecrosia: presentazione del calendario dell’associazione ‘Angeli di Pace’ alla chiesa di San Rocco

Venerdì 25 ottobre alle 20.30 presso le opere parrocchiali della chiesa di San Rocco a Vallecrosia si terrà la presentazione del calendario dell’associazione ‘Angeli di Pace’.

“Il nostro nuovo calendario è in uscita e come ogni anno dedicheremo una giornata per la sua presentazione, sarà un momento di gioia e di condivisione dei progetti fatti e quelli da fare. Il calendario per noi è molto importante perché entra nelle case di molte persone e accompagna le loro giornate”, scrivono dall’associazione.

"Vedendo le foto del nuovo calendario ci rendiamo conto che insieme abbiamo fatto dei grandi passi per cambiare la vita a tanti bambini che oggi sono felici di avere una bella famiglia. Attualmente nella Fundación Oasis de Amor y Paz in Colombia gli ospiti sono circa 130 in tre centri diversi. Scorrendo le pagine del calendario vedrete una piccola parte di quello che abbiamo fatto in questi anni, grazie al contributo di tante persone di buon cuore.

A febbraio troverai la nuova chiesetta edificata in onore della Madonna di Lourdes, inaugurata il 20 gennaio 2024, in memoria di Edda Toesca e Diego Garoglio, voluta dai loro cari. Edda e Diego sono stati volontari a Lourdes per molti anni. A novembre una grande novità: il nostro ‘Mercatino Solidale’ ad Arma di Taggia. Nel mese di dicembre abbiamo inserito una foto festosa del gruppo di ballo della nostra Fondazione: anche con la ‘cumbia’ costruiamo pace".