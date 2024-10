Sanremo, grande partecipazione per l’evento musicale benefico "Note solidali per gli animali" (foto)

Grande partecipazione per l’evento musicale benefico Note solidali per gli animali a favore del canile-gattile di Sanremo organizzato dalla Fondazione “L’uomo e il pellicano” ETS, ente che dal 2023 si occupa di cultura e filantropia e si ispira all’opera e al messaggio etico del medico-missionario alsaziano, nonché premio Nobel per la Pace, Albert Schweitzer (1875-1965).

L’evento, presentato dal presidente della Fondazione l’Uomo e il Pellicano ETS Alberto Guglielmi Manzoni, ha visto l’intervento di Stefano Modena, guardia zoofila e presidente E.N.P.A. Sanremo, e il concerto dei musicisti Vitaliano Gallo (fagotto) e Cristina Noris (clarinetto).

Sono stati raccolti e devoluti 300 euro a favore di E.N.P.A. Sanremo.

Prossimo appuntamento mercoledì 23 ottobre alle ore 17.00, sempre presso la Federazione Operaia Sanremese (FOS), con la presentazione di carattere divulgativo-scientifico La matematica nell’evoluzione delle piante con il botanico e scrittore Claudio Littardi.

Presenta e modera l’evento il Presidente della Fondazione l’Uomo e il Pellicano Alberto Guglielmi Manzoni.

"Un interessante pomeriggio dedicato a scoprire le infinite e meravigliose, ma anche semplici, leggi matematiche che danno forma a ciò che ci circonda. La bellezza della Natura si esprime attraverso i numeri, seguendo ordini di grandezza, dall’infinitamente piccolo, quali il DNA, all’infinitamente grande, quali le galassie dell’universo, passando per tornado atmosferici e vortici marini. Ad accorgersi dell’intimo legame tra Natura e numeri fu Galileo Galilei, che secoli fa comprese che tutto quello che ci circonda si esprime in un linguaggio squisitamente matematico e misterioso. Leggi fisiche regolano i fenomeni naturali che osserviamo, sebbene le forme della natura siano ben lungi da assomigliare a figure geometriche perfette. Dietro al senso di bellezza ed armonia e a ciò che è esteticamente sublime, inatteso e talvolta spiritualmente mistico, si celano leggi matematiche e geometriche. Numeri che regolano la biologia, la fisiologia e l’anatomia di alberi, fiori e animali, dando forma all’evoluzione. Un nuovo modo di osservare le nostre piante in giardino e prendere coscienza di quanto è meravigliosa la natura", Claudio Littrdi

Ingresso libero.