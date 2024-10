Violenza contro le donne: un contest del 'Centro aiuto alla vita' di Sanremo per sensibilizzare i più giovani

In Italia, la violenza contro le donne continua a essere una piaga sociale, ogni anno migliaia di donne subiscono abusi fisici, psicologici o economici, spesso all'interno delle mura domestiche. Nel 2024, si sono già verificati 93 femminicidi. La maggior parte delle vittime sono state uccise all'interno di relazioni sentimentali da mariti, ex compagni o partner occasionali.

Dal 2009, il ‘Centro di Aiuto alla Vita’ di Sanremo si impegna attivamente nella lotta contro la violenza di genere , attraverso il progetto #Rispettami365, il centro vuole sensibilizzare sull'importanza di combattere la violenza ogni giorno, quest’anno creando il Contest rivolto ai ragazzi ‘Cos’è per te la violenza contro le donne?’

Potrà partecipare al contest chi ha tra 14 e 20 anni, inviando un’opera che risponda alla domanda ‘Cos'è per te la violenza contro le donne?’ e scegliendo una delle seguenti modalità:

- un breve testo di circa 150 parole

- un video di massimo 1 minuto e 30 secondi

- una fotografia

Le opere dovranno essere inviate a cavsanremo@gmail.com entro il 21 novembre alle 12.

Tre premi in palio per ogni categoria:

- 1° premio: cena per due al Ristorante Villa Noseda

- 2° premio: cuffie wireless

- 3° premio: ingresso per due alla discoteca Tatanka di Arma di Taggia.

Il regolamento (scaricabile sotto) è su www.cavsanremo.org.